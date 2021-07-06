Son Başvuru 30 Ağustos
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Son Başvuru 30 Ağustos

Son Başvuru 30 Ağustos
Habermetre - Haberler | Toplum

SON BAŞVURU 30 AĞUSTOS Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun kapsamında Düzce Belediyesine olan borçlar peşin veya taksitli olarak yapılandırılacak.

SON BAŞVURU 30 AĞUSTOS Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun kapsamında Düzce Belediyesine olan borçlar peşin veya taksitli olarak yapılandırılacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun' çerçevesinde emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergi borçları yeniden yapılandırılıyor.

Emlak, eğlence, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su, ecrimisil ile cezalı hal rüsumları kapsamında belediyeye borcu olan vatandaşların yapılandırmadan faydalanabilmek için 30 Ağustos 2021 tarihine kadar Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ofise başvurmaları gerekiyor.

30 Haziran ve öncesi dönemlere ait vergi, ceza ve harçların yapılandırılmasını içeren 7326 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi ziyaı cezası ve uygulanan gecikme zammının tamamen silineceği bildirildi.

Kaynak: Habermetre

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