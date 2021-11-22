Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Terzibaba Türbesi ve Külliyesini ziyaret etti - Haberler
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Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Terzibaba Türbesi ve Külliyesini ziyaret etti

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Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Terzibaba Türbesi ve Külliyesini ziyaret etti

Bir dizi açılış, temel atma ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize teşrif eden TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Terzibaba Türbesini ziyaret ederek, dualar etti.

Bir dizi açılış, temel atma ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize teşrif eden Tbmm Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Terzibaba Türbesini ziyaret ederek, dualar etti. Yapılan ziyaretin ardından yapımı devam eden Terzibaba Külliyesinin inşaatında da incelemelerde bulunan Son Başbakanımız, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Yapılan ziyarette Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır'da eşlik ettiler.

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