Son Başbakan Binali Yıldırım, Yaptığı Espriyle Salondakileri Kahkahaya Boğdu

Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan son Başbakan Binali Yıldırım, "Temmuz'un 8-9'unda Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni cumhuriyet hükümeti açıklanmış olacak." dedi.

"BİZ DÜKKANI KAPATTIK"

İhracatçılar Meclisi'nde görev devir teslimi olduğunu hatırlatan Yıldırım'ın sözleri "Biriniz kazanacaksınız. Kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir." dedi ve sözlerinin devamında "Siz sadece dükkanı devrediyorsunuz biz dükkanı kapattık." salondakileri kahkahaya boğdu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Mutlak üstünlüğümüz yok ama mukayeseli üstünlüğümüz var, Türkiye'nin geleceği gençleridir. Havacılıkta büyük bir mesafe aldık. Serbestleşme ile bu mesafeyi aldık. Türkiye havacılıkta bir marka oldu.

"KAZANANIN STRESİ DAHA ÇOK"

İhracatçılar Meclisi'nde görev devir teslimi oluyor. İkinci dönem bitti yeni arkadaşlar gelecek. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Gayet güzel demokratik bir yarış oluyor. Aynen bizim yaptığımız gibi… Geçen haftada biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık, yarın siz de rahatlarsınız. Kazansanız 3 saat sürüyor sevinci, kaybetseniz, 1 günde atıyorsunuz. Onun için kazananın stresi daha çok. 3 saat keyfini yaşarsınız ondan sonra ne yapacağız diye düşünürsünüz. Kaybeden bir gün üzülür ondan sonra Allah dünya varmış der onun için hiç endişe etmeye gerek yok.

Biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir ha. Bir fark var, siz sadece dükkanı devrediyorsunuz. Biz dükkanı kapattık.

"YENİ HÜKÜMET ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANMIŞ OLUR"

Dünyanın merkezinde olmak dünyaya ne kadar açılabildiğinize bağlıdır. Devlet ayrı, özel sektör ayrı diye bir şey yoktur. Bunlar bir bütündür. Kalkınmanın kaldıracı özel sektördür. Bizim yapmamız gereken sizin yolunuzu açmak ve denetlemektir. Biz alt yapı kalkınma, açığını kapattık. Yeni hükümet önümüzdeki hafta açıklanmış olur."