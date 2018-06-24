Son Başbakan Binali Yıldırım, Oyunu Kullandı

Son Başbakan Binali Yıldırım, oyunu İzmir'de Karabağlar Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullandı. Kısa bir açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimizi yaptık, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi. Yıldırım, ayrıca 33 hafta önce kaçırılan 3 mühendisin kurtarıldığı müjdesini de verdi.

"TÜRKİYE YENİ HEDEFLERE İSTİKRAR İÇİNDE İLERLEMEYE DEVAM EDECEK"

Yıldırım, "Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerini seçiyoruz. Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere yeni ufuklara istikrar ve güven içinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz, insanlar akın akın oy kullanmaya geliyor" dedi.

SEÇİM SONUÇLARINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA TAKİP EDECEK

Başbakan Yıldırım, Ankara'ya geçerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte seçim sonuçlarını takip edecek.

"33 HAFTA ÖNCE KAÇIRILAN 3 MÜHENDİS KURTARILDI"

Başbakan, "233 gün yani 33 hafta Libya'da ENKA şirketine ait üç mühendis, kaçırılmışlardı. Yoğun titiz, zahmetli bir çalışma neticesinde kurtarıldılar. Ve bu sabaha karşı ülkemize geldiler. Ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti. Ben bütün yetkililere yakın işbirliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtarılmış olması hem ülkemiz hem aileleri açısından büyük bir başarı olmuştur. Tekrar geçmiş olsun diyorum arkadaşlarımıza" diye konuştu.