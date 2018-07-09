Son Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlığa Ait Makam Aracıyla TBMM'ye Gitti, Resmi Plaka Değişti
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Son Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlığa Ait Makam Aracıyla TBMM'ye Gitti, Resmi Plaka Değişti

Son Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlığa ait makam aracıyla TBMM'ye gitti, resmi plaka değiştiANKARA - Son Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlığa ait 002 plakalı arala TBMM'ye son kez gitti.

Son Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlığa ait makam aracıyla TBMM'ye gitti, resmi plaka değişti

ANKARA - Son Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlığa ait 002 plakalı arala TBMM'ye son kez gitti. Son Başbakan Yıldırım'ın vatandaşlarla selamlaşmasının ardından makam aracının plakası değişti. Yeni plaka 06 DE 1096 oldu.

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