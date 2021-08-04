"Son ateş sönene kadar devam"

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 174 yangının 160'ının kontrol altına alındığını, 14'ünün devam ettiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 174 yangının 160'ının kontrol altına alındığını, 14'ünün devam ettiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelenin, moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan, son ateş sönene kadar devam edeceğini belirtti. Bölgede yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türk Kızılay yangından etkilenen 300 bin kişiye destek sağladı. Evlerinden tahliye edilenlere de yardımlar sürüyor. 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 174 yangının 160'ı kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü 28 Temmuz- 4 Ağustos arasında toplam 39 ilde 174 orman yangını meydana geldiğini açıkladı. Yangınlardan 160'ı kontrol altına alındı. 5 ilde 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bölgede söndürme çalışmalarını yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelenin, moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan, son ateş sönene kadar devam edeceğini belirtti.

Çeşitli ülkelerden bu akut durumun üstesinden gelebilmek için bazı yardım taleplerinde bulunduklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti: "Birçoğu da kendi yardım talepleriydi. Bu taleplerin de çoğunu eğer teknik olarak gereklilikleri karşılıyorsa uçaklar, bunların da çoğunu olumlu karşıladık ki şöyle, toplamda 3 amfibik uçağa 3 amfibik uçak daha eklendi, 6 amfibik uçak oldu. 9 tanker uçağımız var. Helikopter 45'ken 12 daha eklendi, 57'ye vardı ve toplam 72 hava aracına çıkmış oldu ama bu akut dönem geçtikten sonra bile Türkiye'nin bilançosunda her zaman 50 ve üzerinde hava aracı oluyor, olacak. "

Pakdemirli, "Bu yangınlar normal mi? Neden bu kadar yangın oluyor? Bu akut durum sadece ülkemizde mi yoksa başka ülkelerde de yaşanıyor mu? " sorularına dair genel bilgi vermek istediğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika'da, elbette bizden büyük ama, 1, 36 milyon hektar alan yanmıştır. Bu, bizim ormanlık alanımızın aşağı yukarı 20'de 1'inden biraz daha fazladır. 12 eyalette şu an 101 orman yangını Amerika'da devam ediyor. Sadece Kaliforniya'da 200 bin hektar alanda, 300'ün üzerinde bina hasar gördü. Yine bunları artırabiliriz. Kanada'da 5 bine yakın orman yangınında 2, 75 milyon hektar orman alanı zarar gördü. Yani küresel sıcaklık ve kuraklıkla beraber tüm dünyada küresel anlamda ciddi bir yangın riski var. Rusya'da, Sibirya yılbaşından beri en az 1, 88 milyon hektar orman alanı yangınlarda zarar gördü. Yani 2 milyon hektar desek bugün Türkiye'nin ormanlarının yüzde 10'u kadar bir alan Sibirya'da ve Rusya'da yanmış durumda. "

Gerçekten akut bir dönem yaşandığını vurgulayan Pakdemirli, "Sadece Türkiye'nin başında olan bir musibet değil, yangınlarla uğraşmak. Tüm dünya yangınlarla uğraşıyor. Biz de uğraşıyoruz, uğraşmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar orman teşkilatımız, bu konuda motive. " dedi.

"Yangınlarımızın üstesinden geliyor olacağız"

Pakdemirli, en yakın zamanda yangınları üstesinden gelineceğini belirterek şunları kaydetti:

"Hem Muğla'da hem de Antalya'daki gereğinden fazla sürmüş yangınlarımızın üstesinden geliyor olacağız. Ülkemizin yaşadığı bu doğal afette cansiprane mücadele eden orman kahramanlarımıza, yine aynı kararlılıkla yanımızda olan vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sürekli olarak bir yandan tabii ki orman faaliyetlerini koordine ediyoruz ama bir yandan da vatandaşla da beraber oluyoruz. Vatandaş, bu gayretimizi görüyor, devletin tüm kurumlarının gayretini görüyor. Bize de her gittiğimiz yerde teşekkür ediyor. İnşallah yangınları en kısa sürede söndüreceğiz. Şu an bana göre milli birlik ve beraberlik zamanıdır. Herkesle el ele yürüme vaktidir. İnşallah ilk yağmurlarla beraber de fidanlarımızı dikiyor olacağız. Bununla ilgili de bir kampanya çalışmamız var. Bunu da sonuçlandırabilirsek en kısa zamanda bununla alakalı bir açıklama yaparız ama tabii ki şu anda önceliğimiz yangınların bir an evvel dönmesi, vatandaşların normal hayatına kavuşmasıdır. "

Yangın bölgelerinde yaraların sarılması için de çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Kızılayın hemen hemen her noktada sıcak yemek, su, soğuk sandviç verdiğini, jandarma ve emniyetin takviye personelle yangın bölgelerinde ve çevresinde sürekli devriye attığını belirtti.

Hasar tespit çalışmalarıyla birlikte bölgede konut ihtiyacının karşılanması için de çalışma başlatıldı. AFAD yangınlarda evleri zarar görenler için mutfak, oturma odası, tuvalet ve banyodan oluşan yaşam konteynerlerini belirlenen vatandaşlara teslim etmeye başladı. orman yangınları antalya manavgat muğla milas bekir pakdemirli tarım ve orman kızılay afad

Kaynak: Habermetre