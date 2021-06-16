Son arzusu karpuz oldu
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Son arzusu karpuz oldu

Son arzusu karpuz oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da kaldığı evde lavaboya giderken rahatsızlanarak yere yığılan 48 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Malatya'da kaldığı evde lavaboya giderken rahatsızlanarak yere yığılan 48 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç kadının son arzusunun ise karpuz olduğu öğrenildi.

Olay, Battalgazi ilçesine Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilek E. (48), aşırı kilolarından dolayı rahatsızlandı. Kendini iyi hissetmediğini belirten Dilek E.'ye iyi gelir düşüncesiyle yoğurt verilirken, genç kadın kapuz yemek istediğini belirttikten sonra lavaboya gitmek için ayağa kalktı. Bu sırada aniden yere yığılan Dilek E. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin incelemesinde Dilek E.'nin vefatında herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Son arzusu karpuz oldu
Son arzusu karpuz oldu
Son arzusu karpuz oldu
Son arzusu karpuz oldu
Son arzusu karpuz oldu
Son arzusu karpuz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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