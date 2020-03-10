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Fatih Sultan, Polis, Güncel

SON ANLARI KAMERADA... ÇARESİZ AİLENİN BEKLEYİŞİ

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde 16 Kasım 2019'da atlayan Burak Şahin'in acılı ailesi, oğullarının bulunmasını istiyor.

10.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:57
SON ANLARI KAMERADA... ÇARESİZ AİLENİN BEKLEYİŞİ

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde 16 Kasım 2019'da atlayan Burak Şahin'in acılı ailesi, oğullarının bulunmasını istiyor.  "Gören bilen duyan var ise yaşıyorsa veya yaşamıyorsa lütfen bize polis aracılığı haber versin." diyen ablası Semra Canıbeyaz, "İntihar ettiği gün doğum günüydü. Cıvıl cıvıl bir çocuktu. Saygılı bir çocuktu, kimseye saygısızlığı olmayan bir çocuktu. Hiçbir sıkıntısı yoktu." dedi.Öte yandan Burak Şahin'in köprüyü yürüyerek geçişi ve intihar ettiğini anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Burak Şahin'in acılı ailesi ise olayın üzerinden olayın ardından 3,5 ay  geçmesine rağmen her gün Rumeli Hisarı'na giderek oğullarının cansız bedenini bulmayı umut ediyor. Ayrıca yetkililerden arama çalışmaların tekrar başlamasını ve oğullarının cansız bedeninin bulunmasını talep ediyor. Annesi Tutya Şahin,  gözyaşlarını tutamayıp konuşamadı.  Burak Şahin'in ablası Semra Canıbeyaz, "Burak 16 Kasım gecesi buraya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geliyor. En son bir arama yapılıyor. Bunun üzerine öfkeleniyor ve telefonunu kırıyor. Bunun üzerine polis memuru arkadaşlarımız geliyor ama ikna edemiyor. Biz Burak Şahin'i burada denizde arıyoruz. Biz Burak Şahin'in aranıp bulunmasını istiyoruz. Yoksa biz burada kamp kurup burada bekleyeceğiz. Ne olur bize yardımcı olun ve sesimizi duyun" dedi. 

HİÇBİR SIKINTISI YOKTU

"Her gün buraya geliyoruz. Her yeri geziyoruz. Her yeri arıyoruz. Burak'ı bulabilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Gören bilen duyan var ise yaşıyorsa veya yaşamıyorsa lütfen bize polis aracılığı haber versin." diyen  Semra Canıbeyaz, " Ne olur bize yardım edin. Lütfen bize destek olun. İntihar ettiği gün doğum günüydü. Biz aradık onu bulamadık. Burak cıvıl cıvıl bir çocuktu. Saygılı bir çocuktu, kimseye saygısızlığı olmayan bir çocuktu. İyi niyetli bir çocuktu. Burak Şahin'in hiçbir sıkıntısı yoktu. Ne maddi ne manevi. Hiç haber vermeden doğum günü gecesinde burada atıyor kendisini. Doğum günü gecesi ona hediye olarak bir araba aldık. Binemedi. Aracını kullanamadı. Son telefon konuşmasını merakla bekliyoruz" dedi. 

SON ANLARI KAMERADABurak Şahin'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki son anlara güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Burak Şahin'in köprünün ortasında kamyonetinden indiği görülüyor. Burak Şahin daha sonra sendeleyerek köprünün yan yolunda yürüyerek demir korkuluklara çıkıyor. Olay yerine gelen polis ve müzakerecinin uzun uğraşları sonucunda ikna olmayan Burak Şahin kendisini boşluğa bırakıyor.

Görüntü dökümü: ---------------------Burak Şahin'in son anlarının güvenlik kamerası görüntüleri-Burak Şahin'in ailesi ile röp-Acılı annenin gözyaşları ve denize doğru haykırışları-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden detaylar-Marmara Deniz'inden detaylar-Genel Detaylar

 


Kaynak: DHA

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