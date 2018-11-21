Son Ankette MHP'nin Oy Oranı Yüzde 18 Olarak Belirlendi

ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimler için başlattığı ittifak görüşmelerini değerlendirdi.

İttifaksız yerel seçimde özellikle AK Parti'nin zorlanacağını belirten Pösteki, MHP'nin ittifak görüşmelerindeki tavrını; İstanbul, Ankara ve İzmir'den birini kendi adaylarının, ikisini ise AK Parti adayının kazanması şeklinde belirlediğini iddia etti. Öte yandan Pösteki, yerel seçimler için yaptıkları son araştırma sonucuna göre, MHP'nin Türkiye genelindeki oy oranınının yüzde 17-18 olduğunu duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Pösteki, şu ifadelere yer verdi;

Trabzon'da, Samsun'da, Urfa'da, Gaziantep'te, Konya'da v.s. yaşayan AK Parti'li seçmenlerin ittifak yapalım diye bir talebi var mı? Yok!

Peki neden?

Çünkü bu illerde yaşayan AK Parti'li seçmenler partilerinin kazanacağından eminler.

ADANA, MERSİN, MANİSA, BARTIN VE KARABÜK'TE MHP!

Adana'da, Mersin'de, Manisa'da, Bartın'da, Karabük' te v.s. yaşayan MHP'li seçmenlerin ittifak talebi var mı? Yok!

Çünkü bu illerde de MHP'li seçmenler kazanacaklarından eminler.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE İTTİFAK!

O halde, AK Parti seçmeninin yerel seçimlere ittifak yaparak girilmesi talebi hangi illerden kaynaklanıyor?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Denizli, Antalya, Ordu v.s.

AK Parti seçmeni bu illerde ittifak olmadan zorlanılacağını görüyor.

MHP'nin, elinde bulunan belediyeleri ittifak yapmadan tekrar kazanacağından emin olan ülkücü seçmenler, İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de bir kazanım elde etmeden, üstelik 3 büyükşehirde aday çıkarmadığında Türkiye geneli oy oranı 5 puan azalacak iken, neden ittifak istesin?

MHP'li seçmenler ülke çıkarları için 24 Haziran seçimlerinde cumhur ittifakını kayıtsız şartsız destekledi. Fakat MHP'li seçmenlere göre yerel seçim ittifakının karşılıklı kazanımlar elde edilerek yapılması gerekiyor.

2 BÜYÜKŞEHİR AK PARTİ'YE, 1 BÜYÜKŞEHİR MHP'YE

Sonuç olarak MHP'lilerin isteği 3 büyükşehirin biri MHP, ikisi AK Parti olacak şekilde bu 3 büyükşehirde cumhur ittifakının kazanması.

NOT: Yeni tamamlanan araştırmamıza göre MHP'nin Türkiye Geneli Yerel Seçim Oy Oranı %17 -%18