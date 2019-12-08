Son anketlere göre İngiltere'de genel seçimler 'bıçak sırtında', Brexit yine zora girebilir
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Son anketlere göre İngiltere'de genel seçimler 'bıçak sırtında', Brexit yine zora girebilir

İngiltere’de düzenlenen son anketler, Başbakan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin gelecek hafta düzenlenecek seçimi kesin kazanacağını ortaya koyarken, İşçi Partisi ile aradaki farkın ne kadar olacağı konusunda ise farklı sonuçlar geliyor.

08.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:59
Son anketlere göre İngiltere'de genel seçimler 'bıçak sırtında', Brexit yine zora girebilir

'de düzenlenen son anketler, Başbakan 'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin gelecek hafta düzenlenecek seçimi kesin kazanacağını ortaya koyarken, ile aradaki farkın ne kadar olacağı konusunda ise farklı sonuçlar geliyor.


Son dört anket sonucu Muhafazakar Parti ile en yakın rakibi İşçi Partisi arasındaki farkın 8 ile 15 puan arasında olduğu ortaya koydu. Bu da, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin (Brexit) yine zora girebileceğini gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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