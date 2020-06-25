Son anını ağabeyinin yanında yaşadı
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Son anını ağabeyinin yanında yaşadı

Eskişehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa şehir içi yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Son anını ağabeyinin yanında yaşadı
25.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:16

Eskişehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa şehir içi yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, yanında bulunun minik Mikail Eymen'in ağabeyi şoka girdi.

Edinilen bilgiye göre; olay 71 Evler Mahallesi Kafkaslar Sokakta yaşandı. Akşamüstü sıralarında ağabeyi ile kaldırım kenarına gelen 5 yaşındaki Mikail Eymen Uzer, burada yolun karşısına geçmek üzere bekledi. Bisiklet üstündeki ağabeyi ile yoldaki otobüsün geçmesini bekleyen talihsiz çocuk, aracın hareket etmesiyle beraber bir anda yola fırladı.

'Şehir içi yolcu minibüsünün altında kaldı'

O an sokaktan geçen Orhan Ç. idaresindeki 26 S 0085 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, yola atlayan 5 yaşındaki Uzer'e çarptı. Kazada, minibüsün altında kalan minik Mikail Eymen ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuk Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyen 5 yaşındaki Mikail Eymen Uzer hayatını kaybetti.

'Ağabey şoka girdi'

Ayrıca yaşanan olay saniye saniye bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yol kenarında beklerken, kardeşine minibüsün çarptığını gören ağabey neye uğradığını şaşırarak, ellerini başının arasına alarak önce oturdu, sonra ağlayarak koşmaya başladı. Yaşanan görüntü yürekleri sızlattı.

'Vatandaş zabıtaya tepki gösterdi'

Öte yandan yaşanan olay sonrası bölgeye gelen zabıta ekipleri, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Mahalle sakinleri, bazı esnafın yol ve kaldırım işgaliyesi nedeniyle yürüyemediklerini ve yola çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ardından ekipler, yol ve kaldırım işgali yapan esnafa cezai işlem uyguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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