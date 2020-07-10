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Son anda kurtuldu

Milas Halil Bey Bulvarı'nda Alperen Dere idaresinde seyreden 48 LR 283 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Son anda kurtuldu
10.07.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:32

Milas Halil Bey Bulvarı'nda Alperen Dere idaresinde seyreden 48 LR 283 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle aracı durduran Dere, durumu 112' Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri yanan araca müdahalede bulundu.

Motor bölümünde başlayıp kısa sürede büyüyen yangın yapılan müdahale ile söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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