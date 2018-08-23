Son Anda Kurtarıldılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik birimleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 53 düzensiz göçmeni, denizin ortasında üzerinde bulundukları şişme botun alabora olmasına ramak kala kurtardı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde rutin devriye nöbeti görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG 8 botu, Ayvalık'a ait Çıplak Adası açıklarında bir şişme bot içerisinde 53 göçmenin Midilli Adası'na doğru gittiğini fark etti. Hemen harekete geçen TCSG 8 ekibi, dalgalar arasında bata çıka ilerlemeye çalışan ancak üzerindeki aşırı insan yükü bulunduğundan alabora olmak üzere olan 53 göçmeni son anda kurtardı. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu Pakistan ile Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler kurtarıldıktan sonra Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi destek ile giyim eşyaları gibi insani yardımların yapıldığı 53 düzensiz göçmen daha sonra yasal işlemlerinin yapılması için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerine teslim edildi. Yakalanan 53 göçmenin yapılacak yasal işlemlerin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Göçmen Toplama Kampına gönderilmesi bekleniyor.

(Suat Salgın/İHA)