Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
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Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı

24.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:19

Son anda ezilmekten kurtuldu.

Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı

Yük boşaltırken, canından oluyordu

Saniyelerle ölümden döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Konacık Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde ana yola çıkan bir otomobil ile Turgureis istikametinden Bodrum istikametine ana yolda ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ana yoldan çıkan otomobil yan yolda yük boşaltan bir kargo kamyonuna doğru savrulmaya başladı. Dükkanlara doğru sürüklenen otomobil kamyonuna çarparak durabildi. O esnada yük boşaltan Orhan Karaçelik ise kazayı ucuz atlattı. Otomobilin üzerine doğru geldiğini gören Karaçelik saniyelerle otomobilin ile kamyonun arasında ezilmekten kurtuldu. 2 araçta maddi hasar oluşurken olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kargo şirketinde çalıştığını belirten 50 yaşındaki Orhan Karaçelik "Bir anda bir ses duydum, bir baktım araç üstüme doğru geliyor saniyelerle kamyon ile araç arasında kalmaktan kurtuldu. Hızlıca kendimi yolun kenarına attım" dedi.

Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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