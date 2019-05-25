Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de son 8 sezon içinde en yüksek puanına ulaştığı sezonu 4. sırada tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek 63 puan ile ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor son 8 sezon içindeki en iyi dönemini yaşadı. Bordo-mavililer 2010-2011 sezonunu 82 puanla tamamlarken, söz konusu sezonun ardından en çok puanı bu sezon hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi 8 sezonun ardından bu sezon en çok puanla birlikte en iyi sıralamaya elde etti.

EN ÇOK PUANI BU SEZON TOPLADI Trabzonspor 82 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra 63 puana ulaşarak son 8 sezonda en çok puan topladığı döneme ulaştı. Bordo-mavililer 2011-12 sezonunda 56, 2012-13 sezonunda 46, 2013-14 sezonunda 53, 2014-15 sezonunda 57, 2015-16 sezonunda 40, 2016-17 sezonunda 51 ve 2017-18 sezonunda 55 puan hanesine yazdırabilmişti. Ligde 63 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, ligin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

12 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi serisini yakaladı. Söz konusu maçlarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavililer son olarak 2010-11 sezonunun 19. ve 34. haftalarını namağlup geride bırakarak 15 maçlık puan serisi yakalamıştı. Bu periyotta 39 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, bu sezon ise ligde oynadığı son 12 maçta yakaladığı puan serisiyle 30 puanı hanesine yazdırdı ve 2010-11 sezonundan sonra yakaladığı puan serilerinde en çok puanı topladığı dönemi yakaladı. Trabzonspor 2011-12 sezonunda en uzun 9 maçlık puan serisi yakalayıp 19 puan, 2012-13 sezonunda yakaladığı en uzun 5 maçlık seride 9 puan, 2013-14 sezonunda 8 maçlık puan serisinde 16 puan, 2014-15 sezonunda 8 maçlık puan serisinde 18 puan, 2015-16 sezonunda 4 maçlık puan serisinde 10 puan, 2016-17 sezonunda 10 maçlık puan serisinde 26 puan ve 2017-18 sezonunda ise yakaladığı 12 maçlık puan serisinde 24 puan toplamıştı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA