Son 54 yılın en etkili kar yağışında karla mücadele sürüyor

GAZİANTEP (İHA) - Son 54 yılın en etkili kar yağışının yaşandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde, 7 gündür ekipler aralıksız kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Yaklaşık 54 yıl önce Hamo lakabıyla bilinen Mehmet Kırmızıoğlan ile arkadaşı Yusuf Akıl'ın 18 gün sonra Karatepe mevkiisinde donmuş halde cesetlerinin bulunduğu kar yağışının ardından Gaziantep'in Araban ilçesinde o dönemleri hatırlatan bir kar yağışı oldu. Bir haftadır aralıklarla devam eden ve kar kalınlığının kırsal kesimlerde bir metreye ulaştığı kar yağışı nedeniyle Araban Belediyesi karla mücadele ekipleri 7 gündür aralıksız çalışıyor.

Gece ve gündüz kar küreme ve temizleme çalışmaları yürüten karla mücadele ekiplerine belediye temizlik işleri müdürlüğü personeli de destek veriyor. Zaman zaman tipi nedeniyle kar mesaisinde zor anlar yaşayan ekipler, özverili çalışmalarla hem ilçe halkının hem de esnafın takdirini kazanıyor.

Ekiplerin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü ilçede aralıklarla yağış da devam ediyor. - GAZİANTEP