Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Ağustos ayı sıcaklık analiz raporuna göre, son 50 yılın en sıcak 6'ncı Ağustos'u kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık, 47,5 derece ile Cizre'de yaşandı. Büyük yangınların yaşandığı Manavgat, Marmaris başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'de 22 noktada yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, 2021 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklıklarına ilişkin analizlerin yer aldığı raporu paylaştı. 1981-2010 normalleri ile geçen yıla göre karşılaştırmaların yapıldığı bu yılın ağustos ayında, önceki aylarda olduğu gibi sıcaklıkların hem normaline hem de geçen seneye göre arttığı gözlendi.

Bu yılın 8 aylık dönemine bakıldığında ise Mart ayı haricindeki tüm aylarda sıcaklıklarda, hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yıla göre ciddi artışlar yaşandı. Ayların bu yılki ortalama sıcaklık değerleriyle uzun yıllar ortalamasına göre değişimleri şöyle; 5,4 derece olan Ocak ayındaki artış 2,7 derece. 6,2 derece olan Şubat ayındaki artış 2,8 derece. 7 derece olan Mart ayında 0,1 derece düşüş yaşandı. 13,4 derece olan Nisan ayındaki artış 1,3 derece. 19,3 derece olan Mayıs ayındaki artış 2,6 derece. 21,8 derece olan Haziran ayındaki artış 0,5 derece. 26,3 derece olan Temmuz ayındaki artış 1,8 derece. 26 derece olan Ağustos ayındaki artış 1,5 derece.