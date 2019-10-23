Son 4 yılda PKK ile girilen çatışmalar ve terör saldırılarının bilançosu

23.10.2019 13:43

Türkiye ile PKK ile çözüm sürecinin son bulmasıyla 2015 yılının yaz aylarında yeni bir döneme girildi. Silahların yeniden konuşmaya başladığı 2015'ten beri her iki tarafın verdiği kaybın yanında çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.



Uluslararası Kriz Grubu'nun hazırladığı rapora göre 20 Temmuz 2015'ten 4 Ekim 2019'a kadar 4 bin 686 kişi çatışmaların veya terör saldırılarının kurbanı oldu. Euronews.com'da Görüntüle