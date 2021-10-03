Son 4 Yılda İl ve İlçe Müftülükleri Tarafından 38.053 Resmî Nikâh Kıyıldı - Haberler
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Son 4 Yılda İl ve İlçe Müftülükleri Tarafından 38.053 Resmî Nikâh Kıyıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Son 4 Yılda İl ve İlçe Müftülükleri Tarafından 38.053 Resmî Nikâh Kıyıldı

Evlendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması için müftülüklere verilen resmi nikah kıyma yetkisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

DİYARBAKIR (Habermetre) - Evlendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması için müftülüklere verilen resmi nikah kıyma yetkisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 38 bin 53 nikah akdi il ve ilçe müftülüklerince gerçekleştirildi.

7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 2017 yılında düzenleme yapılmış, bu düzenleme ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti. Evlendirme Yönetmeliğinde yapılan değişikli ile hangi müftülüklerin resmi nikah kıyabileceği Bakanlığımız tarafından belirleneceği düzenlenmişti. 38 Bin 53 Nikah Müftülüklerce Kıyıldı Müftülüklere resmi nikah kıyabilme yetkisi veren bu değişiklik vatandaşlardan yoğun talep gördü. Uygulama başladığı günden bugüne kadar toplam 38. 053 resmi nikah müftülüklerce kıyıldı. İlk Sırayı Diyarbakır Aldı İl ve ilçe müftülüklerinde en çok nikah akdi yapılan il Diyarbakır oldu. Diyarbakır'da 3. 547 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Diyarbakır'ı sırasıyla; 3. 258 ile İstanbul, 1. 855 ile Ankara, 1. 720 ile Konya, 1. 402 ile Van, 1. 249 ile Mardin, 1. 074 ile Kahramanmaraş takip etti.

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Haber: Son 4 Yılda İl ve İlçe Müftülükleri Tarafından 38.053 Resmî Nikâh Kıyıldı - Haberler
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