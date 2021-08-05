Son 4 olimpiyatın en başarılısı Tokyo 2020
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Son 4 olimpiyatın en başarılısı Tokyo 2020

Son 4 olimpiyatın en başarılısı Tokyo 2020
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 9 madalya almayı garantileyen Türkiye, elde ettiği başarılarla son 3 olimpiyatı geride bıraktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 9 madalya almayı garantileyen Türkiye, elde ettiği başarılarla son 3 olimpiyatı geride bıraktı.

Tokyo 2020'ye 16 branşta 50'si kadın toplam 108 sporcuyla katılan Türkiye, son 3 gününe girilen organizasyonda şimdiye kadar 9 madalya almayı garantiledi.

Ay-yıldızlı sporculardan okçulukta Mete Gazoz altın madalya kazanırken, karatede Eray Şamdan gümüş madalya elde etti. Tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalyayı boynuna taktı.

Milli boksörlerden Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu da sıkletlerinde finale yükselerek gümüş madalyayı garantilerken altın için mücadele etme hakkı kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 13. günü geride kalan oyunlarda milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayı elde etti. Boksta alınacak 2 madalyayla toplam sayı 9'a çıkacak. Böylelikle Türkiye, Pekin 2008'deki 5, Londra 2012'deki 3, Rio 2016'daki 8 madalyalık performansı geride bırakmış olacak.

Milli sporcuların son 3 olimpiyattaki madalya sayıları şöyle:

OrganizasyonAltınGümüşBronzToplam
Rio 20161348
Londra 20121113
Pekin 20081135

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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