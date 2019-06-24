Son 35 yılda İstanbul seçimlerinde en fazla oyu İmamoğlu aldı

İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54,03'ünü alan Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu bu oy oranı ile son 35 senede gerçekleşen son sekiz seçimde en fazla oy oranı ile seçilen belediye başkanı oldu.

Peki, İstanbul'da son 35 senede belediye başkanları yüzde kaç oy almıştı? 23 Haziran'a gelinceye kadar 1984 seçimlerinde Anavatan adayı Bedrettin Dalan yüzde 49,69 ile en fazla oyu almıştı. 1994'te Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25.19 ile en düşük oy oranı ile seçilen başkan oldu. Euronews.com'da Görüntüle