Son 32 Yılda 58 Milyar Dolarlık Yatırım Gerçekleştirildi

Türkiye, 1986-2017 döneminde kamu-özel sektör iş birliğiyle yaklaşık 58 milyar dolara yaklaşan 217 yatırım gerçekleştirildi.

Son 32 Yılda 58 Milyar Dolarlık Yatırım Gerçekleştirildi

Türkiye, 1986-2017 döneminde kamu-özel sektör iş birliğiyle yaklaşık 58 milyar dolara yaklaşan 217 yatırım gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com