Esports Charts tarafından yapılan araştırma ile birlikte son 3 yılda gerçekleşen CS: GO turnuvalarının izlenme istatistikleri paylaşıldı. Paylaşılan istatistikler 2018 yılının 3. çeyreğinden bugüne kadar olan tüm etkinlikleri kapsıyor. Bildiğiniz gibi VALORANT, CS: GO'nun profesyonel oyuncu sayısına ve izlenme istatistiklerine ciddi bir şekilde etki etmişti. İşte son 3 yılın CS: GO izlenme sayıları!

VALORANT 2 Haziran 2020 tarihinde oyuncularla buluşmuş ve CS: GO'ya resmen bir rakip olarak doğmuştu. Fps oyunlarında görmediğimiz yetenek kullanımları ve farklı silah mekanikleri oyuncuların bazılarınu mutlu ederken bazıları da böyle FPS oyunu olmaz tepkileri vermişti. Herkes CS: GO'nun izlenme istatistiklerinin, VALORANT' ile birlikte kötü etkileneceğini düşünürken istatistikler öyle demiyor. Bu istatistikten de anlayacağımız üzere özellikle son 1 yılda bütün FPS oyunlarında ciddi bir izlenme artışı var.

İstatistik kaynağı: Esports Charts

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