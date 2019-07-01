Son 3 ayda 304 adet silah ele geçirildi

Son 3 ayda 304 adet silah ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 304 adet silah ele geçirildi.

Son 3 ayda 304 adet silah ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 304 adet silah ele geçirildi.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ay içerisinde yapılan çalışmalarla, silahlı yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının önüne geçildi. Yapılan çalışmalarda 55 adet tabanca, 179 adet kurusıkı tabanca ve 70 adet av tüfeği ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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