Son 3 ayda 304 adet silah ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 304 adet silah ele geçirildi.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ay içerisinde yapılan çalışmalarla, silahlı yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının önüne geçildi. Yapılan çalışmalarda 55 adet tabanca, 179 adet kurusıkı tabanca ve 70 adet av tüfeği ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA