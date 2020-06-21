Son 24 saatte Singapur'da 262, Bangladeş'te 3 bin 531 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Son 24 saatte Singapur'da 262, Bangladeş'te 3 bin 531 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 262, Bangladeş'te 3 bin 531 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte Singapur'da 262, Bangladeş'te 3 bin 531 yeni Kovid-19 vakası görüldü
21.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:41

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 262, Bangladeş'te 3 bin 531 yeni vaka tespit edildi.

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son bir günde 262 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 42 bin 95'e yükseldi.

Açıklamada, yeni vakalardan büyük çoğunluğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede hastalığa yakalanan 34 bin 224 kişi iyileşti.

Singapur'da, yeni normale dönüşün ikinci aşaması kapsamında 19 Haziran'dan itibaren perakende işletmeler, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoranlar, masaj salonları, parklar, spor ve diğer kamu tesisleri yeniden açılmıştı.

Camide namaz kılmak isteyenlere online randevu

Singapur'da Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Müslümanlar, 26 Haziran'dan itibaren camilerde sınırlı sayıda kişi ile ibadet edebilecek.

Singapur İslam Dini Meclisinden yapılan açıklamada, 5 vakit namaz ve cuma namazlarının en fazla 50 kişi ile kılınabileceği ve camide namaz kılmak isteyen Müslümanların online randevu alması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, camilerde cuma namazlarının yarım saatlik arayla iki defa kılınacağı bilgisi paylaşılırken, randevusu olmayanların içeriye alınmayacağı kaydedildi.

Müslümanların her üç haftada bir cuma namazı kılmasına müsaade edileceği vurgulanan açıklamada, bu sayede daha fazla kişinin cuma namazı kılabilmesinin mümkün olacağı belirtildi.

Açıklamada, camilerde ibadet etmek isteyen kişilerin Kovid-19 sağlık önlemlerini takip etmesi gerektiği vurgulandı.

Bangladeş'te vakalar 112 bini aştı

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 3 bin 531 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 112 bin 306'ya yükseldi.

Son bir günde salgın dolayısıyla 39 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1464 oldu.

Ülke genelinde Kovid-19'a yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 45 bin 77'ye çıktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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