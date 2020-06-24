Son 24 saatte Singapur'da 191, Bangladeş'te 3 bin 462 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Son 24 saatte Singapur'da 191, Bangladeş'te 3 bin 462 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 191, Bangladeş'te 3 bin 462 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte Singapur'da 191, Bangladeş'te 3 bin 462 yeni Kovid-19 vakası görüldü
24.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 191, Bangladeş'te 3 bin 462 yeni vaka tespit edildi.

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 191 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısının 42 bin 623'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakaların 7'sinin yurt içi kaynaklı olduğu ve geri kalanın yurt dışı kaynaklı ve yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi, hastalığa yakalanan 35 bin 995 kişi iyileşti.

Singapur'da, yeni normale dönüşün ikinci aşaması kapsamında 19 Haziran'dan itibaren perakende işletmeler, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoranlar, masaj salonları, parklar, spor ve diğer kamu tesisleri yeniden açılmıştı.

Bangladeş'te vakalar 122 bin 600'ü aştı

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 3 bin 462 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısının 122 bin 660'a yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 37 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1582 oldu.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulup, tedavi edilenlerin sayısı 49 bin 666'ya çıktı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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