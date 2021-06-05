Son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 92 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 126 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 92 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 126 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 92 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 68'e yükseldi. Toplamda 55 milyon 250 bin 625 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 156 testten 6 bin 126 yeni vaka sayısı, 542 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 282 bin 594, bugün iyileşen 7 bin 161 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 154 bin 771ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 147olduğu açıklandı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/ İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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