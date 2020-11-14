Son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybetti

14.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:31
Son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 92 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 418'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 92 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 418'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 92 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 11 bin 418'e yükseldi. Bugün toplam 150 bin 141 test yapılırken, 3 bin 116 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 411 bin 55 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 298 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 351 bin 102'ye yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 423 olduğu açıklandı.

"HASTANE YÜKÜMÜZ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN OMUZUNDAKİ YÜK ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3 bin 116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin" ifadelerine yer verdi.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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