Son 24 saatte korona virüsten 89 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 89 kişi hayatını kaybetti

15.11.2020 19:42 | Son Güncelleme: 15.11.2020 19:46
Son 24 saatte korona virüsten 89 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 89 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 507'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 89 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 507'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 89 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 11 bin 507'e yükseldi. Bugün toplam 142 bin 496 test yapılırken, 3 bin 223 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 414 bin 278 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 561 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 353 bin 663'ye yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 439 olduğu açıklandı.

"TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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