"Son 24 saatte korona virüsten 89 can kaybı, 2 bin 936 yeni vaka" Sağlık Bakanlığı, son 24 saat korona virüsten 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 936 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 231 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat korona virüsten 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 936 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 231 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 29 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 89 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 81 oldu. Bugün toplam 43 bin 498 test yapılırken 2 bin 936 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 117 bin 589 oldu. Bugünkü 5 bin 231 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 44 bin 22'a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 831 toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 574 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA