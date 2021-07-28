Son 24 saatte korona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 76 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 291'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 76 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 291'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 291 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 oldu. Son 1 günde toplam 257 bin 474 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 197 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 64,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 40,53 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 69 milyon 759 bin 371'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 37,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

"İLK DOZU HEMEN, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DOZU ZAMANI GELİR GELMEZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı