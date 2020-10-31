Son 24 saatte korona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti

31.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:32
Son 24 saatte korona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 252'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 252'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 252'e yükseldi. Bugün toplam 124 bin 109 test yapılırken, 2 bin 213 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 375 bin 367 oldu. Bugün iyileşen bin 506 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 323 bin 971'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 75 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2 bin 213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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