Son 24 saatte korona virüsten 71 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 71 kişi hayatını kaybetti

22.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:22
Son 24 saatte korona virüsten 71 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 584'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 584'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 584'e yükseldi. Bugün toplam 117 bin 198 test yapılırken, 2 bin 102 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 355 bin 528 oldu. Bugün iyileşen bin 581 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 310 bin 27'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 599 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" ifadelerine yer verdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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