Son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 83'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 83'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 83 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 oldu. Son 1 günde toplam 256 bin 460 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 752 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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