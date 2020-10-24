Son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybetti

24.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:26
Son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 727'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 727'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 69 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi. Bugün toplam 113 bin 427 test yapılırken, 2 bin 91 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 359 bin 784 oldu. Bugün iyileşen bin 573 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 313 bin 93 'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,6 ve toplam ağır hasta sayısının ise bin 699 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan 113 bin 427 test sonucunda 2 bin 91 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim" ifadelerine yer verdi.

(Yunus Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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