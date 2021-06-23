Son 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 809 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 809 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 358'e yükseldi. Toplamda 59 milyon 221 bin 265 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 192 testten, 5 bin 809 yeni vaka sayısı, 550 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 387 bin 545 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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