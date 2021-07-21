Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 151'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 151'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 8 bin 151 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Bir günde toplam 184 bin 462 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 946 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,93 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 12 bin 165'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

"TEDBİRLERE UYUN, AŞINIZI OLUN"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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