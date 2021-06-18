Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 575 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 575 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 71'e yükseldi. Toplamda 58 milyon 123 bin 990 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 128 testten 5 bin 575 yeni vaka sayısı, 497 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 359 bin 728, bugün iyileşen 4 bin 427 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 224 bin 224'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 856 olduğu açıklandı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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