Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 283 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 283 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 58 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 634'e yükseldi. Toplamda 60 milyon 328 bin 966 adet test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 525 testten 5 bin 283 yeni vaka sayısı, 431 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 414 bin 310, bugün iyileşen 5 bin 377 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 280 bin 558'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 751 olduğu açıklandı.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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