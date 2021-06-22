Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 143 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 143 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 293'a yükseldi. Toplamda 58 milyon 997 bin 73 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 238 testten, 6 bin 143 yeni vaka sayısı, 565 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 381 bin 736 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 242 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 791 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor
Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor
Sonbaharda normalleşme görünüyor! Hedef, 3. doz aşıları Temmuz ayında yapmaya başlamak
Sonbaharda normalleşme görünüyor! Hedef, 3. doz aşıları Temmuz ayında yapmaya başlamak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Muharrem İnce Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 19:44:34. #1.16#

title