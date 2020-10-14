Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

14.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:01
Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüsten 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 14'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüsten 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 14'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 14'e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 328 test yapılırken, bin 671 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 340 bin 450 oldu. Bugün iyileşen bin 394 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 298 bin 368'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 418 olduğu açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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