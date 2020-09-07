Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 730'e yükseldiğini açıkladı.

07.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:51

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 730'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 730'e yükseldi. Bugün toplam 103 bin 925 test yapılırken, bin 703 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 281 bin 509 oldu. Bugün iyileşen bin 47 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 252 bin 152'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 118 olduğu açıklandı.

"GÜNLÜK EN ÇOK HASTA GÖRÜLEN İLİMİZ ANKARA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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