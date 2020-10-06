Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 498'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 498'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 553'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 421 test yapılırken, bin 511 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 327 bin 557 oldu. Bugün iyileşen bin 229 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 287 bin 599'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 414 olduğu açıklandı.

"AĞIR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE SEYREDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı