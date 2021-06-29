Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 53 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 846 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 53 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 846 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 687'ye yükseldi. Toplamda 60 milyon 558 bin 812 adet test yapıldı. Bugün yapılan 229 bin 846 testten 5 bin 846 yeni vaka sayısı, 510 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 420 bin 159, bugün iyileşen 6 bin 539 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 287 bin 94'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 730 olduğu açıklandı.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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