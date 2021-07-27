Son 24 saatte korona virüsten 51 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 51 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 51 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 51 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 761'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 51 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 761'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 761 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 oldu. Bir günde toplam 246 bin 648 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 7 bin 108 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 64,38 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 39,45 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 68 milyon 681 bin 744'a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

En düşük aşılama Bitlis ve Şanlıurfa

Bakanlığın tablosuna göre, yüzde 37,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis ve Şanlıurfa'nın ardından sırasıyla Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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