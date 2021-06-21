Son 24 saatte korona virüsten 51 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 51 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 51 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 51 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 294 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 51 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 294 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 51 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 236'a yükseldi. Toplamda 58 milyon 773 bin 835 test yapıldı. Bugün yapılan 221 bin 52 testten, 5 bin 294 yeni vaka sayısı, 429 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 375 bin 593 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 237 bin 731'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 808 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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