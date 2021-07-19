Son 24 saatte korona virüsten 50 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 667 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 667 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 667 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 oldu. Bir günde toplam 226 bin 513 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 152 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,85 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 33,87 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 63 milyon 680 bin 206'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA BİTLİS VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i ise sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı