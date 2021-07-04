Son 24 saatte korona virüsten 50 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son 24 saatte korona virüsten 50 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 50 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 418'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 418'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 4 bin 418 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 oldu. Bir günde toplam 216 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 161 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 57,81 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25,23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 52 milyon 607 bin 735'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik, İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA SİİRT'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 26,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt'i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl takip etti.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.
'Korona Türkleri etkilemez' diyen Oytun Erbaş'tan yeni çıkış: Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim
"Korona Türkleri etkilemez" diyen Oytun Erbaş'tan yeni çıkış: Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Kerem Kamışlı Selin Şekerci
Spor Cristiano Salih Uçan Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son 24 saatte korona virüsten 50 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 23:28:37. #1.16#

title