Son 24 saatte korona virüsten 50 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 418'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 418'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 4 bin 418 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 oldu. Bir günde toplam 216 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 161 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 57,81 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25,23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 52 milyon 607 bin 735'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik, İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA SİİRT'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 26,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt'i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl takip etti.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı