Son 24 saatte korona virüsten 49 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son 24 saatte korona virüsten 49 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 49 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 49 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 404 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 49 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 404 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu da açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 5 bin 404 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 oldu. Bir günde toplam 227 bin 273 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 506 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,16 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 28,26 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 58 milyon 594 bin 137'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA BİTLİS VAR

Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 31,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirdiği Bitlis'i ise sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Şırnak takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Şevval Sam Şeyma Subaşı Petek Dinçöz
Spor Burak Elmas Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son 24 saatte korona virüsten 49 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 20:40:20. #1.16#

title