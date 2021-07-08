Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 171 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 171 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için bir an evvel aşınızı olun" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 171 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 oldu. Bir günde toplam 226 bin 427 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 12 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 59,90 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 26,52 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 29,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Ağrı ve Bingöl takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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